Marschbahnstrecke Hamburg-Sylt Weil sie Meteoriten suchte: Frau legt Bahnverkehr nach Sylt lahm und | 04.05.2023, 16:52 Uhr Von Nils Leifeld

Weil sie „mal gucken wollte“, wo in der vergangenen Woche Meteoriten niedergegangen sind, hat am Mittwochabend eine 46-Jährige in Elmshorn dafür gesorgt, dass die Bahnstrecke nach Sylt zeitweise voll gesperrt werden musste.