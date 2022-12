Lia (28) und Max (26) Ibbels aus Frankfurt gehören zum harten Kern auf Sylt: Seit Jahren lassen die Geschwister keinWeihnachtsbaden aus. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Weihnachtsbaden Sylt 2022 Mit Video: 125 Hartgesottene stürzen sich in die eisige Nordsee vor Sylt Von Lea Sarah Pischel | 26.12.2022, 15:39 Uhr | Update vor 7 Min.

Einladend waren stürmische Böen am Montag beim Weihnachtsbaden auf Sylt nicht. Davon ließen sich am zweiten Weihnachtstag zahlreiche Sylter und Gäste nicht abhalten und sprangen trotzdem in die Nordsee vor Westerland. Das sagten die Teilnehmer nach ihrem eisigen Bad.