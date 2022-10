In einem Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie Salzteigfiguren für den Jöölboom herstellen. Foto: Sölring Foriining up-down up-down Weihnachten 2022 auf Sylt Diese weihnachtlichen Workshops bietet die Sölring Foriining auf Sylt an Von Sylter Rundschau | 09.10.2022, 15:04 Uhr

In elf Wochen ist Weihnachten. Damit im Dezember auf Sylt alles perfekt im geschmücktem Wohnzimmer aussieht, bietet die Sölring Foriining wieder hilfreiche Workshops in der Vorweihnachtszeit an.