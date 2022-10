Elisabeth Werner ist approbierte Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und seit 2020 auf Sylt tätig. Foto: privat up-down up-down Kindertherapeutin im Gespräch Bedarf nach Kinder- und Jugendtherapie auf Sylt hoch – was die Jugendlichen belastet Von Anna Goldbach | 25.10.2022, 12:44 Uhr

Psychische Erkrankungen können bereits im Kindesalter auftreten. Warum eine Therapie auch in jungem Alter schon sinnvoll sein kann, was die Jugendlichen auf Sylt belastet und wo es in der Versorgung Defizite gibt, hat Kindertherapeutin Elisabeth Werner (30) erklärt.