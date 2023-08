Dass Möwen auf Sylt alles andere als schüchtern sind, wissen Gäste spätestens dann, wenn sie einmal etwas essend über die Friedrichstraße gegangen sind. Schneller als sie den ersten Bissen heruntergeschluckt haben, stürzen sich die Möwen im Sinkflug auf das Essen und schwupp – sind sie damit weggeflogen. Was bleibt, ist meist nur ein großer Schreck.

Neu ist dagegen, dass Möwen sich in der Aufmerksamkeit der Gäste sonnen. So geschehen am Sonnabend auf der Strandpromenade in Westerland. Das Tier hatte keinerlei Scheu und ließ sich aus nächster Nähe fotografieren, stolzierte auf und ab – und blickte auf Kommando in die Kamera. Mehrere Touristen machten sich den Spaß, der Möwe nahe zu kommen.

Da sieht man mal, dass sogar eine schnöde Betonmauer als Laufsteg tauegn kann.