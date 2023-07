Projektleiterin Aline Arp und Truppführer Stefan Voland setzen den letzten Rammstab in den Lister Boden ein. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down Rammstab am Lister Ellenbogen Nördlichster Höhenfestpunkt auf Sylt – was das für die Insel bedeutet Von Dania Isabell Martin | 18.07.2023, 18:58 Uhr

Am Dienstag wurde der nördlichste Höhenfestpunkt Deutschlands in List auf Sylt eingerammt. Was das ist, was es bedeutet und warum die Auswirkungen noch für die nächsten Generationen relevant sind.