Nieke Kruse (16) ist Schülerin der zehnten Klasse am Schulzentrum Sylt. Nach ihrem Abschluss im kommenden Jahr möchte sie eine Ausbildung auf der Insel machen – bei welchem Betrieb weiß sie noch nicht. Am Praktikumstag hat sie in die Arbeit der Firma Heinz Tesch Sanitär reingeschnuppert.

Foto: Lisa Bohlander