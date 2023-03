Logo NEO Celina Marie Schöning wurde von der Sylt-Urlauberin zum Sölring-Fan. Foto: Privat up-down up-down Europa-Universität Flensburg Tote Sprache? Warum Celina Schöning das Sylter Friesisch studiert Von Yannik Burgemeister | 22.03.2023, 16:02 Uhr

BWL, Medizin, irgendwas mit Medien: Die Liste der beliebten Studiengänge ist lang. Celina Schöning spezialisiert sich in ihrem Deutsch-Studium auf Sölring, das Sylter Friesisch. Sie verrät, warum sie eine fast tote Sprache lernen will, was ihre Berufspläne sind und wie die Reaktionen auf Studenten-Partys aussehen.