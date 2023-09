Kommunalwahl 2023 auf Sylt Vorwürfe gegen Partei Zukunft: Kommunalwahl auf Sylt ungültig? Von Nils Leifeld | 04.09.2023, 14:29 Uhr Der Wahlprüfungsausschuss kommt am Montagabend im Rathaus in Westerland zusammen. Foto: Martina Kramer up-down up-down

Wird die Kommunalwahl in der Gemeinde Sylt für ungültig erklärt und muss wiederholt werden? Über diese Frage diskutiert am Montagabend, 4. September, der Wahlprüfungsausschuss in Westerland.