Rettungsschwimmer auf Sylt Vor Herbst auf Sylt: Diese Strände werden jetzt noch bewacht Von Lea Sarah Pischel | 20.09.2023, 13:20 Uhr Dieser Rettungsschwimmer-Turm auf Sylt ist inzwischen nicht mehr besetzt. Erst im Frühjahr 2024 sitzen hier in Kampen wieder Rettungsschwimmer. Foto: picture alliance/dpa - Frank Molter up-down up-down

Vor einer Woche war auf Sylt ein 65-Jähriger beim Baden ertrunken – an einem unbewachten Strand in Rantum. Es ist der dritte Tote in diesem Jahr. Welche Strände im September noch von Rettungsschwimmern überwacht werden – eine Übersicht.