Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel. FOTO: Barbara Glosemeyer Vor Demo am 16. Juli auf Sylt Insel der Reichen? Linkes Bündnis widerspricht Sylter Bürgermeister Von Friederike Reußner | 15.07.2022, 09:55 Uhr

Am kommenden Sonntag will das linke Bündnis „Wer hat, der gibt“ auf Sylt demonstrieren und schlägt in seinen Ankündigungen raue Töne gegen die „Insel der Reichen“ an. Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel wehrte sich - und erhält nun eine Antwort.