Anna Kugel leitet seit drei Jahren die Kinowelt in Westerland. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Sommer-Saison 2023 auf Sylt Von wegen leere Säle: Sylts Kino hat die stärksten Umsätze im Sommer Von Nils Leifeld | 23.07.2023, 10:18 Uhr

Hohe Temperaturen locken eher ins Freibad als ins Kino. Deshalb bleiben in manchen Regionen die Kinos im Sommer geschlossen. Nicht so auf Sylt. Anders als im Rest der Republik ist der Sommer die wichtigste Zeit des Jahres für die Kinowelt in Westerland.