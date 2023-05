Melek Toraman (links) und ihre sportlichen Konkurrentinnen nehmen freudig ihre Preise entgegen. Foto: Aurelien Toulan für „Prince of Speed“ up-down up-down Surf-WM „Prince of Speed“ Sylter Speedsurferin Melek Toraman wird in Frankreich Vizeweltmeisterin Von Martina Kramer | 02.05.2023, 13:01 Uhr

Stürmische Bedingungen herrschten am langen Maiwochenende am französischen Strand von La Palme: Der Sylter Speedsurferin Melek Toraman gelang es dennoch, fast alle Konkurrentinnen in der Klasse der Frauen hinter sich zu lassen.