Auch mit Jetskis suchten die Helfer auf Sylt am Montagabend nach einem mutmaßlich Verunglückten in der Nordsee. Foto: Barth

Einsatz am Montag vor Rantum

Video: Rettungskräfte auf Sylt suchen vermissten Schwimmer

18.07.2023

Fünf Badende waren am Montagabend vor Sylt in einer heftigen Strömung in Not geraten. Zunächst war unklar, ob ein weiterer Mensch in der aufgewühlten Nordsee abgetrieben war.