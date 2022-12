Schnee, Sonne und Seenebel auf Sylt ließen Kampen am Donnerstag zeitweise mystisch wirken. Foto: Pischel up-down up-down Schnee auf Sylt 2022 Video: So schön waren die malerischen Schnee-Momente auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 08.12.2022, 18:15 Uhr

Schneeweiß zeigte sich Sylt am Donnerstag: Nachdem es in der Nacht heftig geschneit hatte, glitzerte die Insel am Morgen in der Wintersonne. Wir haben die schönsten Schnee-Momente gefilmt.