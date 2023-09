Weil ihr Mann rauchend auf dem Bahnsteig stand, hat eine 54-Jährige im Zug nach Sylt die Notbremse gezogen. Das Ehepaar war am Samstag beim Halt des Regionalzuges in Husum ausgestiegen, teilte Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Flensburg, am Montag mit. Während die Frau am Vormittag in den abfahrbereiten Zug gestiegen war, blieb der Mann mit Zigarette demnach am Bahnsteig zurück. „Die Türen schlossen sich und der Zug fuhr los.“

Um ihrem Ehemann den Zustieg noch zu ermöglichen, habe die Frau dann die Bremse gezogen. Verletzt wurde durch den abrupten Halt im Zug niemand. Herbeigerufene Bundespolizisten belehrten das Ehepaar, dass das Ziehen der Notbremse nur in Notsituationen erlaubt ist. Die Frau muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen rechnen. Der Zug fuhr wegen des Polizeieinsatzes mit 40 Minuten Verspätung weiter.