Foto: Syltpress/Wolfgang Barth Veranstaltungen 2023 Verdensballett auf Sylt: Abend voller getanzter Leichtigkeit – mit Video Von Barbara Glosemeyer | 14.07.2023, 16:16 Uhr

Zum siebten Mal machte das dänische Verdensballett Station auf dem Benen-Diken-Hof in Keitum auf Sylt und bescherte Hunderten Gästen einen Freiluft-Sommerabend, an dem anspruchsvolle Tanz- und Musikkunst in lockerer Atmosphäre das Publikum begeisterten.