Die Sylter Unternehmer Ole König (Links) und Sven Paulsen stellten ihre neue Partnerschaft am Freitag im Hotel „I Love Sylt" vor. FOTO: Glosemeyer Verkehr auf Sylt Gäste fahren kostenlos Bus – jetzt profitieren noch mehr Urlauber Von Barbara Glosemeyer | 05.08.2022, 16:38 Uhr

Die Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) will mehr Gäste dazu animieren, vom Auto auf den Busverkehr umzusteigen. Dafür hat sie im Mai ein Pilotprojekt in Wenningstedt gestartet und jetzt einen weiteren Partner in Westerland mit an Bord geholt.