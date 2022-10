Bei dem Einbruch auf Sylt wurden unter anderem Uhren und Ringe gestohlen. So teuer wie die Luxustaschen, die vor rund drei Monaten aus einem Louis Vuitton-Shop in Kampen gestohlen worden waren und bis zu 30.000 Euro kosten, sind die Teile hier aber nicht. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Einbruch in Westerland Unbekannter klaut teure Uhren aus Antiquitätenladen auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 20.10.2022, 11:43 Uhr

Wertvolles Diebesgut hat ein Einbrecher auf Sylt am Dienstagmorgen aus einem Antiquitätenladen in Westerland mitgenommen. Mit einer langen Blutspur hat sich der Täter vermutlich verraten. Es ist der zweite größere Einbruch nach dem spektakulären Diebstahl von Luxustaschen aus einem Louis Vuitton-Shop in Kampen.