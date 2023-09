Ein 45-Jähriger ist in der Nacht zum Montag auf Sylt angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 4 Uhr in der Friedrichstraße in Westerland mit schweren Kopfverletzungen am Boden liegend gefunden worden, teilte Jan Krüger, Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg, am Montag mit. Der Verletzte wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe zu dem Vorfall sind laut Polizei noch unklar. „Eine Straftat als Ursache für die Verletzung kann nach dem jetzigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden“, schreibt Krüger. Nahe der Hausnummer 2, wo der Mann gefunden wurde, befinden sich in der Fußgängerzone Friedrichstraße einige Kneipen. Zudem ist es in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof.

Polizei auf Sylt sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern, die am frühen Morgen im Bereich der Friedrichstraße Beobachtungen gemacht haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistelle Sylt unter 04651 / 70470 in Verbindung zu setzen.