In Hörnum-Nord sollte Dauerwohnraum entstehen, doch das Projekt scheiterte nach einem erfolgreichen Bürgerbegehren. Foto: Martin Tschepe up-down up-down Umfrage auf Sylt Dauerwohnraum in Hörnum-Nord: Das wünschen sich Bürger Von Martina Kramer | 16.05.2023, 14:46 Uhr

Der Sylter Inselsüden braucht Dauerwohnraum. Doch wie soll dieser in Hörnum-Nord realisiert werden? Die Gemeinde Hörnum hat sich mit einer Umfrage an die Bürger gewandt – was dabei herauskam.