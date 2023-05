Udo Handieder (AWGH) lebt seit 2017 auf Sylt. Jetzt möchte der Architekt Bürgermeister von Hörnum werden. Foto: Hanrieder up-down up-down Kommunalwahl 2023 auf Sylt Udo Hanrieder (50) will in Hörnum neue Brücken bauen Von Lea Sarah Pischel | 05.05.2023, 15:23 Uhr

Am 14. Mai werden die Sylter zu den Wahlurnen gerufen. In Hörnum geht mit der Kommunalwahl eine Ära zu Ende: Bürgermeister Rolf Speth (AWGH) tritt nach 20 Jahren nicht mehr an. Sein Nachfolger will Udo Hanrieder (AWGH) werden. Was er für den Ort plant.