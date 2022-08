Das Sportbecken in der Sylter Welle ist selten so leer. FOTO: privat up-down up-down Kinder und Jugendliche auf Sylt Hohe Nachfrage: TSV Westerland erweitert sein Schwimm-Angebot Von Sylter Rundschau | 08.08.2022, 09:50 Uhr

Weil die Nachfrage hoch ist und das Schwimmbad in List geschlossen bleibt, strukturiert der TSV Westerland seine Schwimm-Angebote für Kinder und Jugendliche neu. So will der Verein auf Sylt mehr Kapazitäten schaffen.