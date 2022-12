Feiernde Punks an der Wilhelmine direkt vor dem Restaurant Cropino in Westerland im Sommer 2022. Foto: Syltpicture up-down up-down 9-Euro-Sommer 2022 auf Sylt Trotz Punks im Sommer: Gemeinde Sylt bittet „Cropino“ zur Kasse Von Nils Leifeld | 23.12.2022, 15:09 Uhr

Das Cropino-Restaurant in Westerland schließt am 31. Dezember. Corona, Baustellen vor der Tür und dann noch die Punks waren am Ende zu viel für die Betreiber Mickey und Robin Schreiber. Doch die schlechten Nachrichten hören nicht auf.