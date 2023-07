Marcel von den Benken (links) vom Weingut Kruppenbacher neben Winzerfest-Veranstalter Markus Meier am Dienstag auf Sylt. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Brandenburger Strand Westerland Trotz eines Orkans im Anmarsch: Winzerfest 2023 auf Sylt eröffnet Von Nils Leifeld | 04.07.2023, 15:17 Uhr

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr öffnete das Winzerfest 2023 auf Sylt seine Pforten für die Gäste. Bis Sonntag können Sylter und Urlauber an der Strandpromenade in Westerland täglich bis Mitternacht Weine probieren.