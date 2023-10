„Sylt pendelt sich 2023 bei den Übernachtungszahlen auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 ein und das war ein Rekordjahr. Insofern normalisiert sich die Nachfrage auf Sylt – auf einem hohen Niveau“, sagt der Insel-Tourismuschef Peter Douven im Gespräch mit shz.de.

Der Geschäftsführer des Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) hatte bereits im Februar einen Rückgang gegenüber 2022 bei den Übernachtungen um etwa sechs Prozent in diesem Jahr prognostiziert. Dass er damit richtig lag, bestätigen jetzt Zahlen, die im Tourismus-Barometer des Tourismusverbands Schleswig-Holstein veröffentlicht wurden.

Urlauber bleiben kürzer auf Sylt

Demzufolge sank die Zahl der Übernachtungen auf Sylt von Januar bis August 2023 um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während in den Vorjahren im selben Zeitraum etwa 4,6 Millionen Übernachtungen gezählt wurden, waren es in diesem Jahr bis August lediglich noch 3,2 Millionen. Auffällig sei außerdem, so Douven, dass die Gäste kürzer bleiben würden. Offenbar eine Sparmaßnahme von Sylt-Urlaubern, die durch Inflation sowie gestiegene Energie- und Lebenshaltungskosten bedingt seien.

Zehn Urlaubshochburgen ausgewertet

Sylt steht somit in einer Reihe mit acht anderen Urlaubshochburgen in Schleswig-Holstein − St. Peter-Ording, Grömitz, Eckernförde, Amrum, Dahme, Lübecker Bucht, Heiligenhafen, Fehmarn −, die allesamt Rückgänge bei den Übernachtungen gegenüber 2022 zu verbuchen haben. Viele von ihnen übrigens deutlich mehr als Sylt. Einzig Büsum als zehnte Gäste-Hochburg hat acht Prozent zugelegt.

Dass die zehn sogenannten Modellregionen überhaupt erstmals eingeflossen sind in die landesweite Statistik, ist unter anderem der Initiative von Peter Douven zu verdanken, der zugleich stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbands Schleswig-Holstein ist.

„Das macht eine ehrlichere und fundiertere Aussage erst möglich“, sagt Douven. Dafür stellen die zehn Urlaubshochburgen ihre Daten aus der Meldescheinstatistik zur Verfügung und stehen so für rund 43 Prozent des touristischen Volumens im Land.

Hotelbuchungen stabil

Und die sagen mehr als die amtliche Übernachtungsstatistik für Schleswig-Holstein, die nur Häuser mit mehr als zehn Betten erfasst, also fast nur Hotels. Denen geht es laut der ermittelten Zahlen auch in diesem Jahr unverändert gut, was für Sylt jedoch noch nicht einmal die halbe Wahrheit ist.

Denn hier hat die Hotellerie laut Douven bei der Zahl der Übernachtungen nur einen Anteil von etwa zehn Prozent. Den Löwenanteil machen auf der Insel Ferienwohnungen mit 67 Prozent aus. Hinzu kommen noch etwa 15 Prozent Privatvermieter sowie 18 Prozent Campingplätze, Jugendherbergen und Pensionen.

Einbruch bei Ferienwohnungen

„Den Einbruch hat es bei den Ferienwohnungen auf Sylt gegeben. So ist der Rückgang bei den Übernachtungen auf Sylt um 5,9 Prozent zu erklären“, erklärt Douven. Gründe dafür sieht der Tourismuschef im zu nassen Wetter über den Sommer, das mehr Urlauber als sonst ins mediterrane Ausland gelockt habe. Aber auch die wirtschaftliche Entwicklung mit Inflation, gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten hinterlasse Spar-Spuren. Dass die eher hochpreisigen Hotels auf der Insel von diesen Einflüssen unberührt blieben, führt Douven darauf zurück, dass „diese Klientel finanziell weniger anffällig ist“.

Warnung vor weiteren Preiserhöhungen

Er warnt die Gastgeber allerdings auch: „Der Tourismus bremst sich selbst aus, indem er teils zu stark an der Preisschraube gedreht hat. Wenn Ferienwohnungen ihre Übernachtungspreise um 20 Prozent erhöhen, ist das nicht mehr mit gestiegenen Kosten zu rechtfertigen.“ Anders sei es bei Hotels, die deutlich höhere Personalkosten hätten als Ferienwohnungen.

So geht es weiter auf Sylt

Und wie geht es jetzt weiter? Der Tourismuschef geht davon aus, dass sich das Minus von 5,9 Prozent von Januar bis August durch die Urlauber im Herbst und Winter am Ende des Jahres auf ein Minus von drei Prozent minimiert haben wird.

Prognose für 2024

Mit Blick auf das Jahr 2024 sagt Douven allerdings auch: „Die Bäume wachsen nicht in den Himmel.“ Er geht davon aus, dass es zwar kein Wachstum geben wird, jedoch eine ordentliche Buchungsstabilität. Sofern die geopolitische Lage berechenbar bleibe, werde sich der Konsum leicht erholen, die Preisentwicklung steige dagegen weiter. Mittelfristig sieht Peter Douven wegen des Extremwetters im Süden Europas eine Stärkung des Inlandstourismus.