Vermutlich auf diesem Weg auf Sylt, der sich nahe des Campingplatzes am Rande von Westerland befindet, war die Leiche am Donnerstag entdeckt worden. Foto: Barth up-down up-down Polizei in Westerland am Donnerstag Toter Mann in Auto auf Sylt gefunden - Kripo ermittelt Von Lea Sarah Pischel | 17.03.2023, 08:56 Uhr | Update vor 38 Min.

Ein lebloser Mann ist am Donnerstag in einem Auto in Westerland entdeckt worden. Die Hintergründe zu seinem Tod auf Sylt sind noch völlig unklar.