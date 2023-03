Etwa 25 Beamte sind am und um den Fundort auf Sylt im Einsatz, hauptsächlich im Südwäldchen. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Toter im Auto Leichenfund auf Sylt: Polizei sucht im Südwäldchen nach Hinweisen und | 28.03.2023, 15:07 Uhr | Update vor 42 Min. Von Nils Leifeld Martina Kramer | 28.03.2023, 15:07 Uhr | Update vor 42 Min.

Seit Dienstagvormittag durchkämmen 25 Polizeibeamte auf Sylt den Bereich um den Feldweg in Westerland, auf dem vor 12 Tagen ein Toter in einem Auto voller Löschschaum gefunden wurde. Haupteinsatzgebiet war am Dienstag das Südwäldchen.