Ein 65-Jähriger ist in der Nordsee vor Sylt abgetrieben und dabei ums Leben gekommen. Der Mann war am Dienstag gegen 16 Uhr vor Rantum beim Baden verunglückt, teilte Jan Krüger, Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg, am Mittwoch mit. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen zwischen zwei Sandbänken schwimmen gegangen. Ein Zeuge am Strand habe demnach bemerkt, dass der Schwimmer immer weiter in Richtung Süden abtrieb und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Wasserrettung konnte den Schwimmer rund 30 Minuten später nahe des Strandaufgangs „Taatjem Deel“ leblos im Wasser treibend bergen und reanimieren. Der 65-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus nach Kiel geflogen – dort starb er nach Polizeiangaben wenig später.

Es ist der XX Badetote vor Sylt in diesem Jahr.