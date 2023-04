Etwa 15 Trauernde haben am Samstagmittag in einer Schweigeminute des getöteten Polen auf Sylt gedacht. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Mysteriöser Todesfall Leichenfund im Auto auf Sylt: Freunde trauern um 38-jährigen Polen Von Barbara Glosemeyer | 01.04.2023, 14:09 Uhr

Etwa 15 Freunde und Kollegen des Polen, der am 17. März tot im Auto auf einem Feldweg in Westerland gefunden worden war, haben am Samstagmittag Blumen am Leichenfundort niedergelegt und Kerzen angezündet.