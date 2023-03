Eine „Wundertüte“ pro Tag gibt Rezeptionistin Simone Bach im Hotel Niedersachsen in Westerland raus. Foto: Martina Kramer up-down up-down Zu gut für die Tonne „Too Good To Go“ auf Sylt: Wie beliebt ist die App auf der Insel? Von Martina Kramer | 09.03.2023, 13:42 Uhr

Damit übrig gebliebene Lebensmittel, die noch gut sind, nicht in der Tonne landen, nehmen mittlerweile viele Geschäfte, Bäckereien, Cafés oder Restaurants weltweit an „Too Good To Go“ teil. Auf Sylt ist das Angebot jedoch vergleichsweise gering.