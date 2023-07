Beim Baden im Meer geriet der Mann offenbar in eine gefährliche Unterströmung. Foto: Lea Pischel up-down up-down Gefährliche Unterströmung Tödlicher Badeunfall auf Sylt – Mann (85) ertrinkt vor Wenningstedt Von Nils Leifeld | 07.07.2023, 13:10 Uhr

Ein 85 Jahre alter Urlauber ist am Freitagmorgen in der Nordsee vor Wenningstedt auf Sylt ertrunken. Zuvor soll er in eine gefährliche Unterströmung geraten sein. Ein 38-Jähriger, der helfen wollte, geriet beim Rettungsversuch selbst in Lebensgefahr.