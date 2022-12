Ja, sind die denn verrückt? Das traditionelle Weihnachtsbaden am 2. Weihnachtstag in Westerland wird immer von vielen Schaulustigen begleitet. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Veranstaltungen Was ist auf Sylt los an Weihnachten 2022? Tipps für Groß und Klein Von Barbara Glosemeyer | 22.12.2022, 17:38 Uhr

Ob Schlittschuhlaufen in Wenningstedt, Weihnachtsbaden in Westerland oder Weihnachtsmänner auf Harleys: Wer an den Feiertagen mal raus muss – ob mit oder ohne Kinder – kann einiges erleben. Hier einige Ideen.