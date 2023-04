In diesem Artikel erfährst Du:

Warum Du auch bei schlechtem Wetter im April in die Nordsee springen solltest

Was Du auf Sylt erleben kannst, wenn es regnet

Warum Du öfter auf Sylt ins Kino gehen solltest

Dauerhafter Sprühregen und stürmische Böen auf Sylt – das Wetter auf der Insel zeigt sich im Moment eher herbstlich. In der kommenden Woche könnte der April sich wieder von seiner schöneren Seite zeigen. Wenn ihr die Zeit bis dahin überbrücken möchtet und Strandspaziergänge im Regen satthabt sowie alle Bücher ausgelesen und diverse Brettspiele gespielt habt: Wir haben die besten Beschäftigungen, die sich auch bei Regen lohnen.

1. Nordseebad trotz Regen auf Sylt

Auf ein Meerwasserbad müsst ihr auf der Insel auch bei schlechtem Wetter nicht verzichten. Auf dem Weg zum Strand gilt das Zwiebelschalen-Prinzip. Und beim Ausziehen solltet ihr euch beeilen, damit euch der Mut nicht verlässt. Das Gefühl nach dem Meerbad ist unbezahlbar erfrischend – und das Salz sorgt für schöne Haut.

Wem acht Grad Wassertemperatur zu frisch sind, kann auch im Meerwasserbecken im Schwimmbad Sylter Welle baden. Das Freizeitbad in Westerland lockt mit seinen salzigen Becken und dem Wellenbad. Von 10 bis 22 Uhr ist das Schwimmbad in Westerland – mit Kinderbecken, Rutsche und Sauna – täglich geöffnet.

Das Sylt-Aquarium hat heute von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

2. Strandsaunen auf Sylt

Aber nicht nur das Freizeitbad bietet heiße Entspannung – besonders idyllisch sind die Sylter Strandsaunen, von denen es insgesamt vier über die ganze Insel verteilt gibt. Wer es liebt, in der Sauna zu schwitzen, kann sich danach im Meer abkühlen. Denn drei der vier Sylter Strandsaunen haben wieder geöffnet.

Hier findet ihr eine Übersicht mit den Adressen und Öffnungszeiten der vier Strandsaunen.

3. Sylter Natur im Trockenen erleben

Mitmachen können die Besucher im Erlebniszentrum Naturgewalten in List. „Lange Wartezeit oder Schlangen gibt es bei uns auch bei regnerischem Wetter nicht“, sagt eine Sprecherin aus der nördlichsten Inselgemeinde. Hier kann alles angefasst und ausprobiert werden und dabei wird spielerisch gezeigt, wie spannend Natur sein kann.

4. Aquarium auf Sylt

Lebendige Tiere hinter Glas können Sylter und Touristen an Regentagen im Aquarium in Westerland bestaunen. Rund 1000 Meeresbewohner aus Nordsee und Tropen tummeln sich hier in den Meerwasserbecken. In einem Glas-Tunnel läuft man sogar durch ein Becken mit faszinierenden Meeresbewohnern.

Auf ihre Kosten kommen Naturfans auch in der Arche Wattenmeer in Hörnum: Im größten Nationalpark-Infozentrum der Schutzstation können die Vielfalt der Nordsee erlebt werden – vom Heuler über den Seestern bis hin zum Strandhafer ist einiges dabei.

5. Diese Kult-Kneipen auf Sylt lohnen sich echt

6. Museum auf Sylt lockt mit famosem Kunstprojekt

Wenn ihr lieber euer kulturelles Wissen schulen möchtet, geht ihr auf Sylt am besten in die Museen der Söl’ring Foriining. „Sjüün AR“ lautet der Titel eines neuen Kunstprojektes, das jetzt auf Sylt startet. Dabei können Sylter und Gäste mit ihren Smartphones nicht nur im Sylt Museum historische Blicke an neuen Orten erleben.

Lesen Sie auch Mit Video: Kunstprojekt auf Sylt Künstlerin Chili Seitz zeigt neue Blicke auf Sylt – und schwarze Katzen

Menschen, die versonnen lächelnd oder irre grinsend mit dem Smartphone in der Hand und Kopfhörern im Ohr am Strand oder auf einem Dünenweg stehen und nach einer schwarzen Katze suchen könntet ihr auf Sylt in diesem Sommer häufiger sehen: Sie sind Teil des phänomentalen Projekts der Kieler Künsterlin Chili Seitz, das sie jetzt zusammen mit dem Sylt Museum gestartet hat.

„Sjüün AR“ von Chili Seitz, mehr Informationen im Sylt Museum Keitum, Am Kliff 19, Sylt. Telefon: 04651-31669. Um das Projekt zu entdecken, brauchen Besucher und Besucherinnen ihre Smartphone-Kamera sowie die kostenfreie App „Sjünn AR“ (Download im Apple App Store oder Google Play Store).

An der Boulderwand in der Funsporthalle auf Sylt können sowohl Kinder, als auch Erwachsene klettern.

Im Altfriesischen Haus in Keitum wird Sylter Lebensart und Wohnkultur aus dem 18. und 19. Jahrhundert lebendig. Das Sylter Heimatmuseum zeigt die Inselgeschichte von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert.

7. Indoor auf Sylt: Trampolin, Fußball und Klettern

Bei schlechtem Wetter ist die „Sylt4fun-Halle“ in Wenningstedt (kurz vor Kampen) perfekt – egal ob eure Kinder 2 oder 17 Jahre alt sind. Hier könnt ihr Trampolin springen, Bouldern, Rollern, Skaten, oder Fußball spielen. Skateboards, Spielgeräte, Bälle sowie fette Matten stehen hier zur Verfügung und können kostenfrei genutzt werden. Auch Boulder-Wände gibt es hier – für Kinder und Erwachsene.

Im kleinen Café können Eltern köstlichen Kaffee aus der Siebträger-Maschine trinken, während die Kinder toben. Hier gibt es auch Fritz-Cola und frischen Kuchen.

Preise: Kinder bis 14 Jahre: 4 Euro | 10er Karte 30 Euro

Jugendliche ab 14 Jahre: 5 Euro | 10er Karte 35 Euro

Erwachsene: 6 Euro | 10er Karte 40 Euro

Familieneintritt: 14 Euro

Adresse: Norderweg 6, 25996 Wenningstedt-Braderup, Telefon: +49 4651 / 43611; Email: sylt4fun@wenningstedt.de

Öffnungszeiten: Donnerstag, 6. April, 14 bis 22 Uhr; Karfreitag bis Ostermontag: 14 bis 18 Uhr. Mehr Infos findet ihr online.

8. Fulldome-Spielfilm „Magic Globe“ auf Sylt

Bei schlechtem Wetter könnt ihr auf Sylt auch einen Film schauen. Den Fulldome-Spielfilm „Magic Globe“ zeigt am 14. April, um 15 Uhr, das Erlebniszentrum Naturgewalten in List. In den Ferien bei ihrem Großvater entdeckt das Mädchen Mia dort zufällig eine geheimnisvolle astronomische Maschine. Edek, Mias exzentrischer Onkel, zwingt das Mädchen dazu, die Kräfte des Geräts zu nutzen, um die Jahreszeiten der Welt zu verändern.

Der Fulldome-Spielfilm ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Dabei werden die Figuren durch Motion Capture zum Leben erweckt und „bietet eine kindgerechte Story, die das Familienpublikum verzaubern wird“, teilten die Veranstalter vorab mit. Magic Globe ermöglicht Kindern, bereits vorhandenes Wissen zu rekapitulieren und neue Konzepte zu erlernen.

Tickets gibt es online . Der Film wird im Rahmen der Aktions-Reihe „Sylter Familienwochen“ gezeigt. Eine Übersicht mit allen Veranstaltungen findet ihr hier .

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr. Ihr habt einen besonderen Tipp für Sylt mit Kindern? Dann mailt mir an lsa@shz.de