FOTO: Nils Leifeld Restaurant in Tinnum auf Sylt Ende einer Ära: Am 31. Juli schließt das Lokal „Zur Eiche“ für immer Von Nils Leifeld | 27.07.2022, 14:48 Uhr

Sonntag gehen in der „Eiche“ in Tinnum auf Sylt die Lichter aus. Ein kurzer Blick zurück sowie ein Ausblick, was aus dem Gebäude werden soll und was die Gründe für den Verkauf durch Inhaber Olaf Jaschinski sind.