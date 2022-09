In den vergangenen zwei Monaten wurde das sogenanntes LTE am Rantumbecken auf Sylt aufgebaut. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Telekom verbessert Mobilfunknetz Surfen am Strand: Internet auf Sylt soll schneller werden Von Sylter Rundschau | 08.09.2022, 12:51 Uhr

Unterwegs auf Sylt mit dem Handy im Internet zu surfen, kann frustrierend sein. Das soll sich jetzt ändern. Die Telekom hat dafür das Mobilfunknetz auf der Insel ausgebaut. Nicht nur auf der Nordseeinsel wurde investiert - auch in Witzwort und in Leck passiert jetzt was.