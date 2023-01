An der Wilhelmstraße 6 in Westerland wird demnächst eine Tedi-Filiale eröffnen. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Nach Schließung von Nahkauf Sylt: Tedi eröffnet Filiale an der Wilhelmstraße in Westerland Von Martina Kramer | 27.01.2023, 17:00 Uhr

Der Leerstand an der Wilhelmstraße 6 gehört bald der Vergangenheit an: Wie an den Aushängen in den Fenstern bereits zu erkennen ist, zieht demnächst Tedi in die ehemaligen Nahkauf-Räumlichkeiten in Westerland ein.