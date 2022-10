Die Sylter Welle in Westerland auf Sylt. Foto: imago stock&people up-down up-down Schwimmbad in Westerland Technischer Defekt: Sylter Welle bleibt am Dienstag geschlossen Von Sylter Rundschau | 11.10.2022, 15:49 Uhr

Nach einem technischen Defekt am Dienstagvormittag, 11. Oktober, blieb das Freizeitbad Sylter Welle in Westerland den gesamten Tag geschlossen. Es werde mit Hochdruck an einer Behebung des Defektes gearbeitet, teilt der Betreiber Insel Sylt Tourismus Service (ISTS) mit.