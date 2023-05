Das Partyschiff MS Koi nahe des Hörnumer Hafens. Foto: Axel Steinbach up-down up-down Pfingsten 2023 auf Sylt Tanzen auf hoher See: Schlagerparty auf der „MS Koi“ zu Pfingsten Von Nils Leifeld | 19.05.2023, 12:01 Uhr

Zum Start ins Pfingstwochenende auf Sylt heißt es wieder „Party pur auf hoher See“: Am Freitag, 26. Mai, sticht das Partyschiff „MS Koi“ von Hörnum aus in See. Anschließend heißt es: vier Stunden Feiern zu Schlagermusik.