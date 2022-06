Ab acht Uhr am Morgen war der Andrang an der Tankstelle in List groß. FOTO: SR Spritpreise auf Sylt Tankrabatt: Warum diese Tankstelle in List jetzt Verstärkung braucht Von Lea Sarah Pischel | 01.06.2022, 14:32 Uhr

Nicht nur das 9-Euro-Ticket startet heute, sondern auch der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt. Damit sollen Menschen mit Auto entlastet werden - auch auf Sylt. Was zum Start am Mittwoch an der Tankstelle in List los war.