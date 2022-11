Samiya Makhmudova (5) in der Ankerstube in Westerland auf Sylt. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Treffpunkt für Geflüchtete Sylt: Die „Ankerstube“ in Westerland sucht einen neuen Hafen Von Nils Leifeld | 09.11.2022, 13:30 Uhr

Am 1. Juli feierte die „Ankerstube“ auf Sylt als Begegnungsstätte für Geflüchtete und Insulaner Eröffnung. Inzwischen ist sie auf der Insel kaum noch wegzudenken. Doch Ende Dezember ist an der Strandstraße Schluss. Bis dahin muss dringend eine neue Bleibe her.