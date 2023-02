Am Strand vor Wenningstedt lagen zahlreiche angeschwemmte Seesterne. Als Folgen des winterlichen Wetters mit Stürmen finden Spaziergänger Seesterne zu Hunderten an den Stränden vor Sylt. Foto: dpa up-down up-down Winter auf Sylt 2023 Stürme spülen viele Seesterne an die Strände vor Sylt – die sterben hier Von dpa | 24.02.2023, 09:39 Uhr

An manchen Tagen finden Spaziergänger Seesterne zu Hunderten an den Stränden vor Sylt, aber auch an anderen Orten von Nord- und Ostsee. Das sieht ungewöhnlich aus.