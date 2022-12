Frank Quirmbach, stellvertretender LBV.SH-Direktor (Mitte), mit Jan Hoge, Bauleiter der Firma Pohl (l.) sowie Sven Liphardt, Kolonnenführer beim Stützpunkt des LBV.SH auf Sylt am Donnerstag vor den Streusalz-Bergen in der neuen Halle. Foto: Pischel up-down up-down Mit Video: Schnee auf Sylt 2022 Sylt: Streusalz in Baumärkten ausverkauft – jetzt geht es ans Speisesalz Von Lea Sarah Pischel | 15.12.2022, 18:09 Uhr

Frost und Schneeregen sorgen dafür, dass Streusalz in den Baumärkten auf Sylt seit Donnerstag ausverkauft ist. In ihrer Not kaufen Menschen auf der Insel jetzt kiloweise Kochsalz im Supermarkt. Das sollten Sie jetzt bei glatten Straßen wissen.