„Anstrengend schön war es“, sagte Johannes King, als er Anfang Juli nach 12 Tagen von seiner zweiten Benefiz-Radtour von Sylt nach Venedig zurückkehrte. 1.645 Kilometer hatte er zurückgelegt und jeder Kilometer zählt. Denn der Sternekoch hatte wie schon im Jahr zuvor für den guten Zweck in die Pedale getreten: Jeder gefahrene Kilometer kommt Organisationen zugute, die Kinder unterstützen, die Hilfe brauchen.

21.000 Euro waren schon nach Rückkehr von der Radtour gespendet worden. Doch am Ende kamen tatsächlich 40.000 Euro zusammen, die Johannes King jetzt zu gleichen Teilen persönlich an zwei Organisationen in Berlin übergeben konnte: an „Save the children“ und „Acker e.V.“

Auch „Save the children“ wurde mit 20.000 Euro bedacht. Foto: Privat Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Johannes King: „Ein riesiges Dankeschön an jeden einzelnen Unterstützer.. Die Begegnungen mit den engagierten Kindern in Laatzen und Dachau, die durch Acker e.V. ihr eigenes Gemüse anbauen, haben mich zutiefst bewegt“.

Nächstes Jahr will er wieder für Kinder in Not auf Tour gehen. Wohin? Das verrät er (noch) nicht.