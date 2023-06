Das Haus am Kliff in den 1950-er Jahren: Hier empfing Clara Tiedemann illustre Gäste. Foto: Archiv Deppe up-down up-down 100 Jahre „Kliffende“ in Kampen Sylts erstes Promi-Domizil: Die Geschichte des Hauses „Kliffende“ Von Frank Deppe | 01.06.2023, 09:33 Uhr

Vor 100 Jahren, im Frühling 1923, entsteht das Haus „Kliffende“ in Kampen. Unter der Führung von Promiwirtin Clara Tiedemann wird das markante Gebäude am Roten Kliff in Kampen zu einem der berühmtesten Häuser auf ganz Sylt – und ist es bis heute.