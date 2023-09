Fähre zwischen List und Röm Syltfähre-Reederei verkauft Tochterunternehmen – und will expandieren Von Nils Leifeld | 18.09.2023, 13:30 Uhr | Update vor 2 Min. Die FRS Syltfähre verbindet Sylt mit Röm: Götz Becker (CEO der FRS) vor dem HSC „Levante Jet“. Am Sonntag hat die Muttergesellschaft der Syltfähre, die Flensburger Fährrederei FRS, den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft FRS Iberia an den dänischen Konkurrenten DFDS bekannt gegeben. Foto: FRS up-down up-down

Die Flensburger Fährrederei FRS hat ihre Tochtergesellschaft FRS Iberia an den Konkurrenten DFDS verkauft. FRS will nun ihr Geschäft anderswo ausbauen. Was das für die Syltfähre zwischen List und Röm bedeutet.