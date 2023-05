Wolfgang Niedecken tritt an Bord der Fähre „Sylt Express“ auf. Foto: Picture alliance/dpa Thomas Frey up-down up-down Nach drei Jahren Pause Syltfähre feiert Music-Night mit Wolfgang Niedecken von BAP Von Barbara Glosemeyer | 16.05.2023, 11:19 Uhr

Am 5. August geht es zum Feiern an Bord der Fähre „Sylt Express“. Mit dabei ist der Frontmann und Sänger der Kölner Band BAP als Topact. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 19. Mai.