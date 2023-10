Sylt-Bücher 2023 Sylterin Ava Dreessen (34) über Wilma und wunderbare Freiheiten Von Lea Sarah Pischel | 06.10.2023, 09:20 Uhr | Update vor 7 Std. Logo NEO Sylterin zurück auf Sylt: Die Idee zur Buch-Reihe „Willi und Wilma – Abenteuer auf Sylt“ war Ava Dreessen in der Schwangerschaft mit Sohn Noah gekommen. Foto: Noah-Verlag up-down up-down

Gleich zwei Kinderbücher hat die 34-jährige Sylterin in diesem Jahr publiziert. An ihrem Geburtstag liest sie am Sonntag in Westerland aus ihren Werken. Im Interview spricht die Autorin über Bulldoggen, freie Kinder und ihre Koch-Leidenschaft.