Ukraine-Krieg 2022 Sylterin (24) organisiert Winter-Hilfstransport in die Ukraine Von Sylter Rundschau | 01.01.2023, 13:01 Uhr

Jule Schmidt ist waschechte Sylterin: geboren und aufgewachsen in Westerland. Inzwischen lebt und studiert sie in Bonn. Doch statt nur an ihr Medizin-Studium, denkt die 24-Jährige dieser Tage viel an die Menschen in der Ukraine und hat sich entschlossen zu helfen.