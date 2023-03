Freitags und sonntags treffen sich die Zeugen Jehovas auf Sylt in Tinnum zu ihren Gottesdiensten im Königreichssaal. Foto: Klaus Lorkowski up-down up-down Nach Amoktat mit mehreren Toten Sylter Zeugen Jehovas beten für Hamburger Glaubensbrüder Von Klaus Lorkowski | 12.03.2023, 12:47 Uhr

Worte des Trostes erklangen am Freitagabend während des Gottesdienstes der Sylter Zeugen Jehovas in Tinnum. Dort trafen sich, einen Tag nach der Amoktat in Hamburg, knapp 30 Menschen, um der Opfer zu gedenken.